Porto Alegre confirma 51 novos casos de Ômicron e alerta para cuidados no final do ano

A Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre recebeu a confirmação de 51 novos casos da variante Ômicron da Covid-19 em análises de 62 amostras aleatórias de exames RT-PCR positivos encaminhados para genotipagem nesta semana. Assim, sobe para 74 o número de confirmações de casos a partir de análise por genotipagem. Desses, amostras tecnicamente viáveis passarão por sequenciamento total, ainda sem data para divulgação do resultado.

As amostras são de pessoas residentes na Capital e foram coletadas de forma aleatória – ou seja, sem qualquer vínculo com casos já confirmados anteriormente – em laboratórios privados da cidade.

O diretor da DVS, Fernando Ritter, salienta que a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo já tendo declarado a transmissão comunitária da variante Ômicron, encaminhou as amostras de forma aleatória, mantendo a vigilância sobre a circulação do vírus na cidade. “O resultado desses exames reitera o que a ciência vem afirmando desde a descoberta da nova variante: ela é altamente transmissível e a melhor forma de prevenir a infecção é manter as medidas de precaução: uso correto de máscara, distanciamento social, higiene frequente de mãos, completar o esquema vacinal e, sempre que possível, manter-se afastado de aglomerações”, enfatiza o gestor.

Ritter destaca ainda que, diante de qualquer sintoma, a recomendação é manter-se isolado, evitando comparecimento a qualquer aglomeração, especialmente nesta época, de comemoração da virada do ano. “Precisamos lembrar que as medidas adotadas agora terão reflexo em 15 dias”, resume o diretor.

O atendimento a pacientes sintomáticos e contatos de casos confirmados é feito em mais de 130 unidades de saúde da Capital, que encaminham para testagem se for necessário. Os endereços e horários de atendimento estão no site da Prefeitura de Porto Alegre.

Protocolo do viajante

A oferta de testagem para Covid-19 a viajantes procedentes do exterior ou de outros estados brasileiros foi retomada em 1º de dezembro com o objetivo de identificar a circulação de novas variantes da Covid-19 da Capital.