RS registra mais de 4 mil novos casos de Covid-19 após o feriado de Natal

O registro de 1.143 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (30) levou o Estado à marca de 1.505.847 contaminados desde março de 2020. Um fator que chama atenção é que as notificações se intensificaram desde segunda-feira (27), quando boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou mais de 2 mil casos, desde o sábado (25) de Natal. Somados aos mais de 1 mil casos desta quarta-feira (29), o volume de contaminados em menos de uma semana ultrapassa 4 mil pessoas.