Rio Grande do Sul registra 2.344 novos casos de Covid-19 durante o final de semana de Natal

Boletim da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (SES) desta segunda-feira (27) aponta aumento de 2.344 casos de Covid-19 no Estado durante o final de semana de Natal (sábado, 25 e domingo,26). O maior número de notificações ocorreu em Pelotas (204), Caxias do Sul (149), Porto Alegre (139), Cruz Alta (103) e Novo Hamburgo (59).