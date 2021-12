Reunião deve definir política de vacinação de crianças contra a Covid-19 no RS

Uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que ocorre às 17h desta segunda-feira (27) deve definir a política de vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 a ser adotada no Rio Grande do Sul. Uma das principais questões a ser definida é acerca da exigência ou não de atestado médico para se imunizar o público de 5 a 11 anos de idade.

os óbitos em crianças A possibilidade foi ventilada pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que afirmou que crianças seriam vacinadas desde que haja prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. Queiroga também disse, na última quinta-feira (23), que “estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais".

Desde essas declarações do ministro da Saúde, já vinha se desenhando esta reunião extraordinária da CIB, que é composta pela Secretaria Estadual da Saúde e representantes do Conselho Estadual dos Secretários Municipais da Saúde. Estado e municípios, conjuntamente, vão pactuar sobre a vacina para crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul.

for incluída no Programa Nacional de Imunização Porém, qualquer seja a decisão a nível estadual, os detalhes de distribuição e organização de aplicação só deve ocorrer quando as doses forem enviadas aos municípios. Nem mesmo o Brasil, hoje possui essas doses. Queiroga afirmou, também na última quinta, que o governo já tem contrato com a Pfizer para disponibilizar vacinas para as crianças, quando a faixa dos 5 aos 11 anos(PNI).

adiar consulta pública O Ministério da Saúde, contudo, resolveua decisão sobre a inclusão deste público para realizar uma, que se estende até 2 de janeiro de 2022, sobre a vacinação infantil contra a Covid-19.