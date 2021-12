Porto Alegre registra quatro novos casos da variante Ômicron do coronavírus

Quatro novos casos da variante Ômicron do coronavírus foram registrados em Porto Alegre. A confirmação foi divlgada nesta quarta-feira (22) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a partir de análise por genotipagem. Três casos são de pessoas procedentes do Exterior, sendo um morador de Porto Alegre que retornou de viagem de turismo à Europa. O quarto caso tem vínculo epidemiológico com um dos casos importados.

As amostras positivas foram encaminhadas para sequenciamento total. A enfermeira da Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS, Raquel Rosa, destaca que ao menos uma amostra de cada núcleo epidemiológico – conjunto de amostras relacionadas epidemiologicamente entre si — deve passar pelo sequenciamento total, que irá confirmar ou não a possibilidade de transmissão comunitária na Capital (quando não é possível rastrear a origem da infecção), conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

A SMS não tem previsão do resultado do sequenciamento, que é responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Desde o dia 10 de dezembro, 16 casos da nova variante foram confirmados por genotipagem em Porto Alegre. De acordo com a vigilância epidemiológica, 12 têm vinculação com casos importados – sete são de viajantes procedentes do Exterior, e seis de contatos dessas pessoas. Três casos teriam sido infecções contraídas na cidade. Eles têm vínculo epidemiológico entre si, mas não têm relação conhecida com casos confirmados anteriormente.

vacinação contra a Covid-19, Como medida de prevenção e controle frente à nova variante, a SMS reforça especial atenção àincluindo a aplicação da dose de reforço para todos os indivíduos acima de 18 anos.

Também devem ser reforçadas medidas preventivas como o distanciamento social, a frequente higienização das mãos, o uso correto de máscaras, a ventilação natural de ambientes e o isolamento de casos suspeitos e confirmados e seus contatos.