Rio Grande do Sul soma mais de 1,5 milhão de casos de Covid-19 desde o início da pandemia

O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 1,5 milhão de pessoas contaminadas pela Covid-19, com mais 168 notificações nesta terça-feira (21). Somando a população dos 497 municípios, desde março do ano passado já foram confirmados 1.500.037 casos da doença no Estado. Destes, 1.463.201 (98%) já se recuperaram e outros 356 seguem em acompanhamento.

Segundo o boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em todo território gaúcho a média é de 13.184,5 contaminados para cada 100 mil habitantes. Do total de infectados pelo novo coronavírus, 8% necessitaram de hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Foram 114.267 hospitalizações nos últimos 21 meses.

A doença tem vitimado 319,7 pessoas a cada 100 mil em todo o Estado, e - com o registro de mais 17 óbitos nesta terça - o novo coronavírus responde por 36.377 vítimas fatais em solo gaúcho.

Ainda conforme o boletim da SES, a taxa de ocupação de leitos nas UTIs está em 54,3%, com 1.737 pacientes. Do total de 3.200 leitos disponíveis, 204 estão ocupados por internos positivados para a Covid-19.

Em Porto Alegre, a doença já atingiu mais de 172.161 pessoas e vitimou um total de 5.806 indivíduos. Nesta terça, a Capital registrou 23 novos casos. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), neste mesmo dia foram confirmados mais três casos da variante Ômicron por genotipagem entre residentes de Porto Alegre. Os três casos têm vínculo epidemiológico entre si, mas não têm relação conhecida com casos confirmados anteriormente. As três pessoas não têm histórico de viagem. As amostras serão encaminhadas para sequenciamento total.