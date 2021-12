Porto Alegre reduz prazo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) já havia anunciado a mudança na segunda-feira (20) A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre anunciou na manhã desta terça-feira (21) a redução do prazo de aplicação da dose de reforço de cinco para quatro meses na Capital. O público contemplado com a medida é de mais de 120 mil pessoas. Por conta disso, a redução irá ocorrer de forma escalonada.

Assim, a partir desta terça-feira, poderão buscar a dose de reforço todas as pessoas que receberam a segunda dose até o dia sete de agosto. A partir da próxima segunda-feira (27), será a vez dos vacinados até 27 de agosto.

A mudança no prazo foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no último domingo (19), e aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), composta por secretarias municipais e Estadual, nesta segunda-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, deve ser utilizado o imunizante da Pfizer para aplicação da dose de reforço.