Estudo aponta presença da Delta em todas as amostras coletadas em cidades do RS

Análise divulgada nesta sexta-feira (17) pela Universidade Feevale revelou que a variante Delta do coronavírus já representa a totalidade das amostras analisadas em 10 cidades gaúchas. Segundo o Laboratório de Microbiologia Molecular da instituição, foram identificados e sequenciados 91 genomas completos do SARS-CoV-2, de exames oriundos das regiões Metropolitana, do Vale do Sinos, da Serra e do Vale do Caí, de 29 de outubro a 7 de dezembro.

já presente variante Ômicron O resultado mostra que, apesar deno Rio Grande do Sul, aainda é pontual entre os casos registrados.

Delta Detectada pela primeira vez em junho, ase mostra predominante nos sequenciamentos realizados pelo laboratório desde agosto, e sua frequência no último período analisado foi de 100%. Esse acompanhamento permitiu observar que a cepa Gamma (P.1), predominante até julho e que gerou o maior impacto no Brasil e no Estado no primeiro semestre do ano, já foi totalmente substituída pela Delta.

Com relação à caracterização genética, as sequências foram alinhadas com genomas completos de SARS-CoV-2 de diferentes variantes, através da plataforma on-line NextClade.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Universidade Feevale e coordenador da Rede Corona-Ômica BR-MCTI, Fernando Spilki, o grupo permanece vigilante e utilizando ferramentas de genotipagem e sequenciamento, inclusive para monitorar a possível disseminação da Ômicron.

“Assim, buscamos auxiliar na detecção e acompanhamento da futura dispersão da variante Ômicron no Brasil”, afirma.

As amostras estudadas foram provenientes de Campo Bom (24), Canoas (22), Estância Velha (6), Esteio (1), Garibaldi (1), Novo Hamburgo (30), Porto Alegre (3), São Sebastião do Caí (2), Sapucaia do Sul (1), Taquara (1).

Os genomas obtidos no presente estudo devem ser depositados em bases nacionais e internacionais nos próximos dias.