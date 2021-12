Anvisa autoriza uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos com dose menor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos de idade. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (16).

A vacina foi desenvolvida pela Pfizer/Wyeth, que submeteu à Anvisa os dados e os estudos de segurança que embasam o pedido de aprovação de indicação da vacina para crianças da faixa etária.

Gustavo Mendes, da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa, explicou que o estudo da Pfizer separou as crianças em três grupos diferentes que receberam doses diferenciadas da vacina. Os estudos indicaram o uso de uma dose menor do imunizante para crianças na faixa etária dos 5 a 11 anos, de 10 microgramas, enquanto para pessoas com 12 anos ou mais é de 30 microgramas.

Mendes detalhou algumas diferenças entre os imunizantes para crianças e adultos além da dose, entre elas o volume da injeção, a concentração de mRNA e quantidade de diluente. Além disso, o período de armazenamento da vacina da Pfizer para a faixa de 5 a 11 anos é de 10 semanas, enquanto que a utilizada para pessoas com mais de 12 anos a armazenagem é por 1 mês. Nos dois casos, a temperatura para guardar as doses deve ser de 2° a 8°C.

As cores dos frascos também serão diferentes: roxo para maiores de 12 anos e laranja para faixa dos 5 a 11 anos.

Renato Kfuri, da Sociedade Brasileira de Imunização, destacou que os benefícios da aplicação da vacina para as crianças superam os riscos. "Acompanhamento, apresentação de dados nacionais e internacionais reafirmando a segurança da vacina são cruciais para a manutenção da licença de uso no Brasil", disse Kfuri.

Butantan encaminhou segundo pedido para uso da Coronavac em crianças de 3 a 17 anos

Na quarta-feira (15), a Anvisa recebeu novo pedido do Instituto Butantan que trata da indicação da vacina Coronavac para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Este é o segundo pedido do laboratório para indicação do imunizante para essa faixa etária. O primeiro pedido, apresentado em julho, foi avaliado pela Anvisa e negado devido à limitação de dados dos estudos apresentados naquele momento.

O prazo de avaliação da Agência para esse novo pedido é de até 30 dias.

A vacina CoronaVac está autorizada para uso emergencial no Brasil para pessoas com 18 anos de idade ou mais, desde o dia 17 de janeiro deste ano.