Porto Alegre amplia público apto a receber dose de reforço da Janssen

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou a ampliação do público que pode a receber a dose de reforço da Janssen. A partir desta quinta-feira (16), poderão receber o imunizante todas as pessoas vacinadas com Janssen até 6 de julho. A aplicação das doses ocorre em nove unidades de saúde (confira locais e horários abaixo) e no Shopping João Pessoa.

A ampliação do público-alvo é possível devido ao recebimento de 15.945 doses do imunizante no município nesta quarta-feira (15). De acordo com a SMS, o anúncio de novo cronograma, com a ampliação para mais pessoas, dependerá da avaliação da quantidade de doses em estoque ao final da ação nesta quinta.

Segundo o Ministério da Saúde, quem tomou a vacina da Janssen deve receber a segunda dose do mesmo imunizante em um intervalo de dois a seis meses após a primeira dose. Gestantes e puérperas vacinadas com Janssen devem completar o esquema vacinal com a Pfizer/BioNTech, no mesmo intervalo. Para receber a dose de reforço, é preciso levar documento de identidade e carteira de vacinação com o registro da primeira aplicação da Janssen.

Locais e horários de aplicação da dose de reforço da Janssen: