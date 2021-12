Saúde mental e trabalho são os aspectos mais afetados após pico da pandemia de coronavírus

Ao longo do ano, com a vacinação contra Covid-19 em andamento, a saúde mental e o trabalho passaram a ser, respectivamente, os aspectos mais afetados na vida das pessoas. Os dados são da pesquisa “Tendências do setor de bem-estar: o impacto da flexibilização da quarentena”, conduzida pela The Bakery, empresa global de inovação corporativa.

Apesar da atenuação da pandemia, a preocupação com a saúde mental afeta 45% da população. No ano passado, o percentual era quase metade, 26%. Relações de amizades, finanças e família não deixaram de ser afetadas e aparecem em sequência na pesquisa. Os dados de 512 pessoas, com idades distintas, foram coletados de forma virtual e voluntária, no período de 24 de agosto a 10 de setembro de 2021. Do total de respondentes, 97% tomaram, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19.

Fundada em 2012, mas trazida para o Brasil em 2017 pelos sócios Felipe Novaes e Marcone Siqueira, a The Bakery atua com uma rede de soluções em mais de 30 países. Em 2020, a empresa contou com uma primeira versão do estudo intitulada “O que tem tirado o sono dos brasileiros”. De acordo com os resultados, metade da população estava dormindo pior na quarentena, tendência que se mantém atualmente. A evolução das rotinas dos brasileiros, a qualidade do sono e as relações pessoais são alguns pontos abordados no relatório.

Além disso, a pesquisa apresenta um mapeamento de 70 startups nacionais e internacionais. Divididas em oito categorias, as startups abordam temáticas desde o bem-estar físico até a internet das coisas. Segundo o cofundador da The Bakery, Felipe Novaes, metade das startups são voltadas para o bem-estar e a saúde mental. Entre as startups mapeadas, estão a brasileira “Zenklub”, aplicativo para apoio de psicólogos e terapia on-line, e a norueguesa “No Isolation”, que promete reduzir a solidão e o isolamento social através de uma tecnologia acolhedora de telepresença para adultos e crianças, como é o caso do robô AV1. A consultoria possui uma ampla rede global de soluções, composta por empreendedores, mentores, professores, pesquisadores e investidores espalhados pelo mundo.

Percentual de pessoas com ansiedade segue alto em 2021

Em comparação com o primeiro estudo, a sensação de ansiedade continua sendo a mais apontada, 44%, seguida pelo sentimento de esperança 18%. No ano passado, as porcentagens eram de 42% e 12%, respectivamente. Sentimentos negativos (ansiedade, estresse, medo e tristeza) aparecem com mais frequência em relação aos positivos (esperança, tranquilidade e empatia): 68,3% e 28,4%.

Outro aspecto é o aumento significativo relacionado à ansiedade dos profissionais que estão trabalhando remotamente: de 42% para 52%. Embora siga alto e apareça em segundo lugar, o impacto no aspecto profissional diminuiu em comparação ao ano anterior, de 52% para 39%. Como consequência, o número de pessoas que conseguiram um novo emprego teve um aumento de 18 pontos percentuais, passando de 2% para 20%. Em 2020, o trabalho remoto ou home office era uma realidade para 67% dos respondentes da pesquisa. Agora, o percentual é de 54%. Porém, diferente da segunda versão da pesquisa, na primeira o modelo híbrido de trabalho não era uma opção.

O percentual de pessoas que estão dormindo pior do que o período anterior à pandemia permanece alto (44% 47%) e igual (44% 44%). De acordo com o cofundador da The Bakery, o “brasileiro, em geral, está mais preocupado em encontrar alternativas para dormir melhor. As pessoas têm realizado exercícios físicos, se alimentando melhor e lido mais para ter uma boa noite de sono, além de recorrer às tecnologias como suporte”.

Em prol da saúde mental, de 2020 para 2021, a prática de exercícios físicos subiu de 33% para 44%, e ouvir música passou de 40% para 33%. Já a quantidade de brasileiros fazendo terapia dobrou, de 15% para 29%, assim como o consumo de medicamentos passou de 7% para 13%. No entanto, a prática da meditação, que surgiu com força durante o isolamento social, caiu ligeiramente esse ano, de 21% em 2020 para 16% em 2021.

Uso da tecnologia para melhorar a saúde mental

Dos 512 respondentes, 110 disseram utilizar uma ou mais tecnologias para lidar com o sono e a saúde mental, 60% têm entre 18 e 34 anos. A pesquisa revelou ainda que homens e mulheres utilizam essas tecnologias de formas diferentes. Enquanto eles usam mais dispositivos para monitoramento do sono e controles de iluminação e sons no quarto, elas recorrem a aplicativos para consultas médicas e plataformas para novos estudos. Os pontos em comum são os aplicativos para meditar e as plataformas de videochamada para falar com amigos e família.