SES-RS distribui novo lote de vacinas da Janssen nestas quarta e quinta-feira

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) fará a distribuição nesta quarta (15) e na quinta-feira (16) das 110.200 doses da vacina Janssen que chegaram ao Estado na manhã de terça-feira (14). As doses serão distribuídas às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs).

Nesta quarta-feira, deverão buscar na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, as seguintes CRSs:

1ª (Porto Alegre)

3ª (Pelotas)

4º (Santa Maria)

5ª (Caxias do Sul)

6ª (Passo Fundo)

8ª (Cachoeira do Sul)

11ª (Erechim)

12ª (Santo Ângelo)

17ª (Ijuí)

18ª (Osório)

Na quinta-feira, a partir das 8h, deverão buscar as seguintes CRSs:

2ª (Frederico Westphalen)

7ª (Bagé)

9ª (Cruz Alta)

10ª (Alegrete)

13ª (Santa Cruz do Sul)

14ª (Santa Rosa)

15ª (Palmeira das Missões)

16ª (Lajeado)

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, elas serão destinadas à aplicação da dose de reforço de quem recebeu a dose única desta fabricante anteriormente. O Ministério da Saúde recomenda um intervalo mínimo de dois meses e máximo de seis meses entre as duas doses de Janssen.

Porto Alegre receberá um total de 15.945 doses. Nesta quarta-feira, a Capital está vacinando com a dose de reforço da Janssen aqueles que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 30 de junho. A vacina está sendo aplicada em oito unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília, Santa Marta, São Carlos e Tristeza) e no Shopping João Pessoa.