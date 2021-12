Covid-19: Aplicação das doses ocorre em três locais de Porto Alegre no sábado; no domingo, não haverá mais vacinação

A vacinação contra a Covid-19 acontece em três locais de Porto Alegre neste sábado (11): Centro de Saúde IAPI, no Passo d’Areia; Unidade de Saúde Tristeza; e Loteamento Irmãos Maristas (confira endereço completo e horários abaixo). No domingo (12), não haverá aplicação de doses. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) suspendeu a vacinação aos domingos devido à baixa procura.

No sábado, a primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 16 de outubro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 13 de novembro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 11 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 13 de novembro (28 dias). Para a D3, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação em Porto Alegre neste fim de semana:

Sábado (11):