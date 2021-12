Estabilidade da pandemia faz RS não emitir avisos e alertas pela segunda semana seguida

Pela segunda semana consecutiva, o governo do Estado não emitiu avisos nem alertas para as 21 regiões Covid-19, dentro do Sistema 3As de Monitoramento da pandemia. A informação foi divulgada após reunião do Gabinete de Crise, coordenada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior na tarde desta quarta-feira (8).

Entre os dados observados pelas equipes técnicas do governo, se destaca a ocupação de leitos de UTI do Estado, que registrou a menor taxa desde abril de 2020: 53,6%. O total de internados suspeitos e confirmados em leitos clínicos também se encontra no menor nível desde 25 de abril de 2020, totalizando 373 pacientes.

já havia atingido o menor número de pacientes internados Na segunda-feira (6), o Rio Grande do Sulem razão do novo coronavírus desde o dia 12 de junho do ano passado.

Outros pontos destacados na reunião foram o avanço da imunização no Estado e o fato fe não ocorrer registro de aumento de pacientes confirmados com Covid-19 durante a semana nas macrorregiões.

Segundo o Palácio Piratini, o Rio Grande do Sul segue sendo um dos Estados que mais vacina no Brasil, com 86,9% da população adulta já com o esquema vacinal completo.