Brasil terá quarentena de 5 dias a viajantes não vacinados

O governo federal decidiu exigir uma quarentena de cinco dias de viajantes não vacinados que entrarem no Brasil. Pela nova regra, quem apresentar o certificado de imunização pode cruzar a fronteira apenas com resultado negativo para Covid-19.

A mudança foi anunciada nesta terça (8) pelos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Marcelo Queiroga (Saúde) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União). Eles evitaram o termo "passaporte da vacina" e destacaram que pessoas não imunizadas têm a opção de fazer quarentena no Brasil.

Os viajantes não vacinados devem realizar um teste para a Covid-19 no quinto dia de isolamento. Se o resultado for negativo, podem circular no Brasil. Ainda não há detalhes sobre como será organizada e fiscalizada a quarentena dos não vacinados, o que deve ser feito por meio de portaria.

O governo também decidiu reabrir as fronteiras terrestres a quem estiver vacinado. Não ficou claro se as regras serão iguais para quem entra por terra ou voos.