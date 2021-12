Novas doses da Janssen chegam ao RS nesta quarta-feira (8)

O Rio Grande do Sul recebe, no início da tarde desta quarta-feira (8), 132.800 doses de vacinas Janssen contra a Covid-19. A distribuição aos municípios que já receberam doses dessa fabricante anteriormente, para a aplicação de reforço, deve ocorrer a partir de sexta-feira (10). A recomendação do Ministério da Saúde é de intervalo mínimo de dois meses e máximo de seis meses entre as duas doses da Janssen.