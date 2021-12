Segunda edição da Parada da Vacina ocorre nesta sexta em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre promove, nesta sexta-feira (3), a segunda dição da Parada da Vacina. A iniciativa, com objetivo de facilitar o acesso dos porto-alegrenses à imunização contra a Covid-19, ocorrerá das 21h à meia-noite, no Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa.

Durante a ação, realizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), secretarias municipais de Mobilidade Urbana (Smmu) e de Saúde (SMS), e apoio da Brigada Militar (BM), será disponibilizada infraestrutura para a aplicação de primeira, segunda e terceira doses da vacina, no sistema de drive-thru.

primeira edição da Parada Serão aplicadas vacinas nos condutores de veículos e passageiros, sem a necessidade de desembarque, além de pedestres e ciclistas. Na, em 19 de novembro, 286 pessoas receberam doses para proteção contra o coronavírus, na avenida José do Patrocínio.

Com a realização da campanha no Largo, localizado na avenida Loureiro da Silva, a prefeitura pretende garantir o acesso a diferentes grupos interessados na vacinação. “A primeira Parada da Vacina foi um grande sucesso e a expectativa é repetir o alcance com agilidade no atendimento. Para isso, optamos por passar a instalação da estrutura da José do Patrocínio para o Largo Zumbi dos Palmares”, destaca o diretor de Operações da EPTC, Cirilo Faé.

A primeira dose será aplicada em pessoas acima de 12 anos. Também serão disponibilizadas segundas doses para vacinados com Oxford/Astrazeneca e Pfizer/BioNtech há oito semanas, e Coronavac/Butantan há 28 dias. A dose de reforço pode ser realizada na população acima de 18 anos, vacinada com a segunda dose há cinco meses, e para os imunossuprimidos com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade com foto e, no caso de segunda dose ou do reforço, a carteira de vacinação.