Porto Alegre tem 90% da população acima de 12 anos com esquema vacinal completo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre alcançou nesta quinta-feira (2) a marca de 90% da população acima de 12 anos com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou dose única.

De acordo o divulgado pela prefeitura, o Vacinômetro da Capital aponta que já são 1.210.571 pessoas vacinadas com primeira dose, o equivalente a 99,9% da população acima de 12 anos, e 1.091.270 com o esquema vacinal completo, o equivalente a 90,1% da população. Já são mais de 2,5 milhões de vacinas aplicadas na Capital, entre primeira, segunda e terceira doses.

O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, comemorou os índices alcançados. “Isso é resultado de um esforço conjunto. Desde 19 de janeiro, as nossas equipes de saúde não pararam de vacinar um dia sequer”, enfatiza Sparta.

O secretário também reforçou a importância da população completar o esquema vacinal. “Principalmente neste momento em que mais uma variante do coronavírus é confirmada no Brasil, as pessoas precisam estar protegidas”, complementa.

A primeira dose está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Já a segunda dose é oferecida para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias. Podem receber a dose de reforço pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.