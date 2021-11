HCPA recruta crianças e adolescentes imunocomprometidos para receber vacina

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) busca voluntários que tenham entre 2 a 17 anos para pesquisa que avalia uma vacina desenvolvida pela Pfizer contra a Covid-19. Neste estudo, podem participar pacientes imunocomprometidos, ou seja, que receberam transplante ou tenham doenças autoimunes e passem por tratamento imunomodulador.

Os voluntários não podem ter sido infectados pelo coronavírus, nem vacinados contra a Covid-19. O responsável legal precisa preencher o formulário disponível no site do hospital, em www.hcpa.edu.br.

O estudo será aberto: todos os participantes receberão a vacina em estudo e não haverá placebo. Está prevista a inclusão de aproximadamente 180 voluntários ao redor do mundo. O preenchimento do formulário não assegura a participação na pesquisa e os dados coletados respeitam as normativas da Lei Geral de Proteção de Dados.