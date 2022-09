Os 20 municípios com os maiores percentuais de população totalmente vacinada

Com uma população de 982 pessoas, a menor do RS, Engenho Velho, no Norte gaúcho, tem uma cobertura vacinal de 121,6% da população com o esquema de imunização completo. A explicação para isso, segundo a SES-RS, está no fato de a base populacional usada para fazer o cálculo ser uma estimativa. Como essas cidades têm poucos habitantes, qualquer pequena variação para cima nos números absolutos impacta no percentual. Além de ser a menor cidade do Estado no número de habitantes, Engenho Velho é a quarta menor do Brasil - apenas Araguaína (MT), Borá (SP) e Serra da Saudade (MG) têm menos moradores.