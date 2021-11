Vacinação contra Covid-19 acontece em cinco locais de Porto Alegre neste sábado

A vacinação contra a Covid-19 ocorre em cinco pontos de Porto Alegre neste sábado (20): Shopping João Pessoa, Esplanada da Restinga, Unidade de Saúde Assis Brasil, Unidade de Saúde Mato Sampaio e Unidade de Saúde Primeiro de Maio. No domingo (21), a aplicação das doses acontece na Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora e na Escola Dr. Liberato Salzano Vieira Da Cunha.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da D1.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose há seis meses; idosos; profissionais de saúde e de apoio à saúde com esquema vacinal completo há cinco meses; e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Vacinação em Porto Alegre neste fim de semana:

Sábado (20), das 9h às 15h:

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831 - bairro Farroupilha (Loja 01)

Esplanada da Restinga - avenida João Antônio Silveira - bairro Restinga

Unidade de Saúde Assis Brasil - avenida Assis Brasil, 6615 - bairro Sarandi

Unidade de Saúde Mato Sampaio - rua 27, número 685 - bairro Bom Jesus

Unidade de Saúde Primeiro de Maio - avenida Professor Oscar Pereira, 6199 - bairro Cascata

Domingo (21), das 9h às 13h: