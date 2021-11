O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou nesta sexta-feira (19) que vai retirar a obrigatoriedade da vacinação para o ingresso em eventos, estabelecimentos e estádios de futebol. Via Twitter, o emedebista disse que "Porto Alegre irá adotar o protocolo de exigência de comprovante vacinal como recomendação".

"A Capital já vacinou massivamente a população adulta, superando os 91% com esquema completo acima de 18 anos. Com ampla imunização, temos condições desta retomada com responsabilidade", completou o prefeito da capital gaúcha.

Porto Alegre irá adotar o protocolo de exigência de comprovante vacinal como recomendação. A Capital já vacinou massivamente a população adulta, superando os 91% com esquema completo acima de 18 anos.

Com ampla imunização, temos condições desta retomada com responsabilidade. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) November 19, 2021

decreto do governo do Estado A medida foi anunciada apenas 3 horas após a publicação doque recomenda, mas não obriga a manutenção do passaporte de vacinação para municípios gaúchos que tenha 90% ou mais da população adulta (acima dos 18 anos) com esquema vacinal completo.

A prefeitura de Porto Alegre deve publicar um decreto próprio para regulamentar a questão.