Brasil registra 612 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 612 novas mortes pela Covid-19 nesta sexta-feira (12). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 260, acima do número registrado no dia anterior (230). A alta foi puxada por São Paulo, que registrou 414 mortes no dia. É o 12º dia seguido com números abaixo de 300 na média móvel.

Nesta sexta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 14.424. No total, o Brasil tem 610.935 mortos e 21.940.950 casos da doença, a segunda nação com mais registros de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 21.138.584 pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou nesta sexta-feira 414 mortes por coronavírus, um número muito alto em relação aos dias anteriores, quando chegou a marcar um ou até nenhum óbito. A explicação da Secretaria de Estado da Saúde de SP é que os dados trazem "um acumulado de diversas semanas epidemiológicas, que após as mudanças da API do sistema Sivep-gripe do Ministério da Saúde (MS) tinham ficado represados no sistema federal. A pasta estadual questionou o MS nestes últimos dias se havia alguma instabilidade ou anormalidade quanto a extração dos números, e foi informada que haveria uma atualização. Deste total de óbitos registrados hoje, 97 são da atual semana epidemiológica que termina neste sábado".

O Ministério da Saúde, por sua vez, informou que o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) não ficou fora do ar, mas "apresentou pontuais instabilidades que vem sendo solucionadas diariamente. Sistemas de informação desse tipo necessitam de alterações e/ou correções rotineiras, conforme as necessidades de respostas da vigilância", disse.

Outros três Estados tiveram números mais expressivos no dia: Minas Gerais (36), Santa Catarina (30) e Rio Grande do Sul (26). No lado oposto, o Acre, Amazonas, Roraima e Sergipe não registraram nenhuma morte no dia enquanto Amapá, Paraíba, Rondônia e Tocantins tiveram apenas um óbito.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 14.598 novos casos e mais 267 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 21.939.196 pessoas infectadas e 610.491 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.