Estudo da Feevale comprova que variante Delta do coronavírus já é predominante no RS

Estudo de sequenciamento genômico de amostras do coronavírus coletadas entre os meses de setembro e outubro, em 17 municípios gaúchos, apontou que a variatne Delta do SARS-COV-2 já predomina no Estado. Conduzida pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale, em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), secretarias municipais da saúde e hospitais, a análise se ateve a 94 amostras, oriundas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

presença da variante Delta O aumento davem sendo registrado desde agosto no Estado, mas em ritmo lento. Além disso, as infecções têm causado mais sintomas leves do que hospitalizações ou agravamento do quadro de pacientes, o que pode ser atribuído ao avanço da vacinação contra a Covid-19.

A maioria das amostras analisadas pela Feevale foi de pacientes das cidades de Santa Cruz do Sul (20) e Novo Hamburgo (19), seguidas de Porto Alegre (14), Canoas (10), Garibaldi (9), Campo Bom (6), Estância Velha (5) e Alvorada (2). Também foram submetidas ao sequenciamento amostras de Bagé, Camaquã, Pelotas, Piratini, Putinga, São Sebastião do Caí, Tapes, Triunfo e Viamão (uma de cada localidade).

Caracterizadas como pertencentes majoritariamente à linhagem Delta (94,6%) e suas ramificações, algumas sequências apresentam pequenas novas variações, como explica o professor da Feevale e coordenador da Rede Corona-ômica.BR-MCTI, ernando Spilki.“Tais resultados apontam para a repetida evolução do SARS-CoV-2 e remetem à necessidade de uma constante vigilância genômica. Também é notável a presença importante da variante AY.43, que tem sido foco de atenção por sua rápida expansão no Reino Unido”, afirma o virologista.

conhecida como P1 Além da Delta, 4,2% da amostras identificaram a presença da variante Gama do coronavírus, também, anteriormente predominante no Estado. No sequenciamento anterior, com amostras coletadas entre o final de julho e o início de setembro, a frequência da Gama era ainda mais expressiva (25%), enquanto a Delta representava 75% das sequências analisadas.

“Esse acompanhamento permitiu observar que a Gama, variante predominante que gerou maior impacto no Brasil e no Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano, foi praticamente substituída pela variante Delta no Estado”, reforça Spilki.