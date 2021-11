Covid-19: Ampliação da terceira dose para a população em geral ainda está sob análise

desde o mês de setembro Em aplicação no Rio Grande do Sulpara idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 ainda não tem data para chegar às demais faixas da população gaúcha. Segundo o Ministério da Saúde, o reforço da imunização para a população em geral e os calendários de vacinação estão sob análise, e a prioridade do órgão, neste momento, é avançar no esquema vacinal dos brasileiros que ainda não receberam a segunda dose do imunizante.

Por meio de nota, o Ministério informa que possui imunizantes suficientes para vacinar toda a população com as duas doses, além do reforço da terceira dose para os idosos, profissionais de saúde, e dose adicional para os imunossuprimidos. E afirmou que a ampliação do contingente a receber a terceira dose e o calendário a ser organizado estão em análise pela Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (Cetai). "Até o fim do ano, está prevista a chegada de aproximadamente 200 milhões de vacinas, e para 2022 já estão pactuadas mais de 350 milhões de unidades de imunizantes", destaca a assessoria do órgão.

em Porto Alegre Atualmente,, a dose de reforço vem sendo aplicada em pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde de todas as idades com a segunda dose até 10 de maio (seis meses) e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 13 de outubro (28 dias). Segundo a assessoria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da Capital, é preciso a garantia de mais doses para planejar qualquer ampliação da imunização, que depende de liberação do Estado.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES), por sua vez, destaca que não há qualquer definição sobre o avanço do reforço contra a Covid-19 entre os gaúchos.

De acordo com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (Cosems/RS), Maicon Lemos, o tema está em fase de "discussão inicial" junto ao Ministério. "Com relação ao reforço abaixo dos 60 anos ainda não temos a autorização no Rio Grande do Sul, mas parece que há uma discussão ainda em nível inicial no Ministério da Saúde", afirma.

Em todo o Estado, até a manhã desta terça-feira (9), 718.864 pessoas já haviam recebido a dose de reforço ou adicional, e mais de 80,6% dos gaúchos adultos já estavam com o esquema vacinal completo, tendo recebido a primeira e segunda doses do imunizante contra o coronavírus.