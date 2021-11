Vacinação contra Covid-19 ocorre para público em geral e médicos neste fim de semana em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 será mantida neste fim de semana em Porto Alegre. No sábado (6) todas as pessoas com 12 anos ou mais podem receber a primeira, a segunda e a terceira dose no Centro Universitário Ritter dos Reis (rua Orfanotrófio, 555, Alto Teresópolis), das 9h às 13h, e no Colégio Marista Vettorello (rua Dom Bosco, 103 - Glória), das 9h às 14h.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 60 anos ou mais com a segunda dose até 6 de maio, além de imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 9 de outubro.

Para receber a D1, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF; para a D2, além do documento, é preciso apresentar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose; e para a dose de reforço, documento e carteira com registro das duas doses.

Haverá esquema especial de vacinação com a dose de reforço para médicos, em parceria com entidades de classe. Para médicos vacinados com a segunda dose até 6 de maio, haverá vacinação em dois pontos: no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), das 8h30 às 13h, e no Conselho Médico do Rio Grande do Sul (Cremers), das 8h às 13h.

Para receber a D3, além do documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses, profissionais de saúde devem levar comprovante do registro no Conselho de Classe.

No domingo (7), a aplicação das doses acontece no Campo do Periquito na Avenida Vicente Monteggia, 2709, bairro Vila Nova, das 9h às 13h.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (6):

Público geral:

Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) - Rua Orfanotrófio, 555, Alto Teresópolis - das 9h às 13h

Colégio Marista Vettorello - Rua Dom Bosco, 103 - bairro Glória - das 9h às 14h

Públicos específicos: Médicos - 3ª dose - Vacinados com a 2ª dose até 06/05

Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) - Rua Coronel Corte Real, 975 - bairro Petrópolis - das 8h30 às 13h

Conselho Médico do Rio Grande do Sul (Cremers) - Avenida Princesa Isabel, 921 - bairro Santana - das 8h às 13h

Domingo (7):