Porto Alegre ultrapassa marca de um milhão de pessoas com esquema vacinal completo

O município de Porto Alegre ultrapassou, nesta sexta-feira (5), a marca de um milhão de pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Ou seja, mais de um milhão de cidadãos já receberam as duas doses ou a dose única do imunizante contra o vírus.

Segundo dados do Vacinômetro do município, já são 957.031 pessoas acima de 12 anos com as duas doses e 43.823 com a dose única. No total, são 1.000.854 pessoas com o esquema vacinal completo, o equivalente a 82,6% da população vacinável (acima de 12 anos).

Com relação ao esquema vacinal com pelo menos uma dose, 98,6% da população vacinável já recebeu o imunizante, o que equivale a 1.194.083 pessoas. Desse total, 1.150.260 receberam a primeira dose e 43.823, a segunda.