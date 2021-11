Covid-19: Porto Alegre ultrapassa marca de 1 milhão de pessoas totalmente vacinadas

O sucesso da campanha de vacinação contra o novo coronavírus é inegável. Ainda que o tema tenha sido alvo de polêmicas, com o governo federal hesitando em encampar a ideia, a adesão da população brasileira à vacina é inegável. Em Porto Alegre, os números mostram que as pessoas querem se vacinar: a Capital ultrapassou, nesta sexta-feira (5), a marca de 1 milhão de pessoas completamente imunizadas contra o vírus Sars-Cov-2.

Porto Alegre atingiu o menor número de pacientes em leitos intensivos com a doença de 2021 Mais especificamente, um total de 1.000.854 porto-alegrenses já recebeu as duas doses (957.031) ou a dose única da vacina (43.823). O número corresponde a um percentual de 82,6% da população acima de 12 anos de idade. A alta adesão da população à vacina impacta diretamente na redução da quantidade de pessoas internadas em estado grave com a Covid-19 na cidade. Também nesta sexta-feira,

No Rio Grande do Sul, a vacinação também avança. Até esta sexta-feira, 62,3% da população gaúcha já está com o esquema vacinal completo. Em relação à primeira dose, a imunização já atinge 78,9% dos gaúchos.