Governo analisará pedido de flexibilização do passaporte vacinal durante o Natal Luz

a possibilidade de flexibilizar a exigência de passaporte vacinal Natal Luz, obrigatoriedade da comprovação da imunização A prefeitura de Gramado, que busca junto ao Executivo gaúchoe de apresentação de teste negativo de Covid-19 para o período de realização dorecebeu do governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, a garantia de que o tema será levado à próxima reunião do Gabinete de Crise, na quarta-feira (10). Segundo a prefeitura, cerca de 6 mil ingressos já adquiridos para o evento, que tradicionalmente leva milhares de visitantes à região, foram devolvidos em razão dacontra a Covid-19.

Em sua 36ª edição, o Natal Luz terá público reduzido, em função das exigências do decreto estadual que limita a capacidade de público em eventos, e ocorre até o dia 30 de janeiro de 2022, com mais de 500 atividades. Considerado o principal atrativo serrano do final de ano e também aposta para minimizar os impactos econômicos da pandemia na região, o evento tem a expectativa de gerar mais de 3 mil empregos diretos.

A programação, que iniciou em 28 de outubro, ocorrerá ao longo de 95 dias, e foi toda reorganizada para a retomada do público presencial, mediante rígidos protocolos de segurança para enfrentamento da pandemia.

Segundo o prefeito Nelson Tissot, a exigência da apresentação do comprovante vacinal ou de teste negativo para a Covid-19 tem causado "péssima repercussão nacional", além de perda de turistas que já estavam programados para visitar a cidade no período. Ele alega que os indicadores da pandemia na cidade estão baixos, e, inclusive, não há registro de novas internações pela doença nesta quinta-feira (4), o que justifica o pedido de flexibilização.

Mais de 2 milhões de visitantes devem passar por Gramado ao longo dos 95 dias do Natal Luz. Foto: Cleiton Thiele/SerraPress/Divulgação/JC

“Gramado e região estão sendo penalizadas. Nosso objetivo é tentar suspender a exigência da comprovação vacinal. A decisão do governo está prejudicando os nossos eventos, uma vez que muitos já haviam comprado os ingressos em setembro, ou seja, dois meses antes da decisão", disse o gestor.

O tema foi debatido com o governador em exercício, que esteve em Gramado para a abertura da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris). Um dia antes, comitiva municipal esteve na Capital para levar a reivindicação também ao secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini.

A esperança do grupo é de que o governo possa flexibilizar as medidas durante o período de realização do Natal Luz. Ranolfo teria dito que a ideia do governo é diminuir as restrições e medidas de enfrentamento à Covid-19 conforme a vacinação avance no Estado, mas se propôs a levar o assunto para a pauta da próxima reunião do Gabinete de Crise, coordenado por ele.

Segundo a prefeitura de Gramado, a expectativa é de que mais de 2 milhões de visitantes passem pela cidade ao longo do calendário do Natal Luz.