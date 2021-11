Rio Grande do Sul soma 35,5 mil mortes por Covid-19

Nesta segunda-feira (1), o Rio Grande do Sul atingiu a marca de 35,5 mil mortes por Covid-19. Apesar das notificações diárias estarem em queda, a incidência é de 312 óbitos a cada 100 mil habitantes em todo território gaúcho.

Somando as últimas 305 notificações de casos confirmados, o Estado tem 1.467.244 registros da doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Isso que equivale a 12.896,3 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Deste montante, foram contaminados 38.394 profissionais da Saúde, 29.850 imigrantes e 1.892 pessoas privadas de liberdade.

Do total de infectados, desde março de 2020, 8% precisaram de atendimento em hospitais. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs do Estado é de 59,6%, com 1.966 pacientes sendo atendidos em 3.301 leitos. Destes, 452 estão com Covid-19.

Por outro lado, a maioria dos contaminados (1.423.832) conseguiu se recuperar, enquanto 7.816 ainda estão em acompanhamento da doença.