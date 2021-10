Porto Alegre mantém vacinação contra Covid-19 no feriadão de Finados

A prefeitura de Porto Alegre irá manter a vacinação contra a Covid-19 neste feriadão de Finados para todos os cidadãos com 12 anos ou mais. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em pontos específicos da Capital. Devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, as unidades de saúde que não aplicarão a vacina contra a Covid-19 estarão fechadas nesta segunda-feira (1º). O atendimento será retomado na quarta-feira (3).

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde com esquema vacinal completo há 6 meses, e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (30):

Unidade de Saúde Assis Brasil (Avenida Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi), das 9h às 17h

Unidade de Saúde Glória (Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória), das 9h às 17h

Orla do Guaíba (Trecho 3 - ao lado da pista da skate), das 11h às 16h

Domingo (31):

Clube Satélite Prontidão (Rua Alberto Rangel - Bairro Rubem Berta), das 9h às 16h

Segunda (1º):

Largo Glênio Peres (Sesi) (Bairro Centro Histórico), das 12h às 18h

Shopping João Pessoa (Avenida João Pessoa, 1831 - Bairro Farroupilha - Loja 01), das 9h às 17h

Unidade de Saúde Álvaro Difini (Rua Álvaro Difini, 520 – Bairro Restinga), das 9h às 17h

Unidade de Saúde Barão de Bagé (Rua Araruama, 487 - Bairro Vila Jardim), das 9h às 17h*

Unidade de Saúde Jardim Leopoldina (Rua Orlando Aita, 130 - Bairro Protásio Alves), das 9h às 17h*

Unidade de Saúde Parque dos Maias (Rua Francisco Galecki, 165 - Bairro Rubem Berta), 9h às 17h*

15 farmácias

*Não possuem segunda dose de Coronavac/Butantan

Terça (2)