Porto Alegre terá vacinação contra a Covid-19 em 52 pontos nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre mantém a aplicação da vacina contra a Covid-19 em 52 locais nesta segunda-feira (25). São eles o Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, 13 farmácias e 36 unidades de saúde - sete delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza). O Rolê da Vacina estará no Centro Social Amavtron (rua Caixa Econômica, 587 – Santa Tereza), das 9h às 16h.