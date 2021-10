Covid-19: Vacinação segue em Porto Alegre neste fim de semana

A vacinação contra a Covid-19 continua para todos os porto-alegrenses com 12 anos ou mais neste fim de semana. A aplicação da segunda dose e da dose de reforço de todos os imunizantes também estará disponível.

No sábado (23) haverá vacinação em cinco locais. Das 9h às 17h, o serviço acontece nas unidades de saúde São Carlos e Tristeza; Shopping João Pessoa e no Feirão de Empregos Sine (Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina). Já na Escola Municipal de Ensino Fundamental Grande Oriente do Rio Grande do Sul, a vacinação ocorre das 9h às 16h.

No domingo (24) haverá ação no Centro Histórico da capital, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre, das 9h às 13h. Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF.

O intervalo de aplicação das doses da Pfizer e da AstraZeneca é de oito semanas. Assim, podem buscar a segunda dose da Pfizer pessoas vacinadas até 25 de agosto; e, da AstraZeneca, pessoas vacinadas com o imunizante até 28 de agosto.

Para a Coronavac, será mantido o intervalo de 28 dias. Quem recebeu a primeira dose até 25 de setembro já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 60 anos ou mais vacinadas e profissionais de saúde com a segunda dose até 23 de abril, além de imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 25 de setembro.

Para profissionais receberem a terceira dose, é preciso apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante do registro no Conselho de Classe.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (23):

Feirão de Empregos do Sine (Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, na Estrada Martim Félix Berta, 38 - Rubem Berta), das 9h às 17h

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha - Loja 01, das 9h às 17h

Unidade de Saúde São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 – Agronomia, das 9h às 17h

Unidade de Saúde Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 2442 – Tristeza, das 9h às 17h

Escola Municipal de Ensino Fundamental Grande Oriente do Rio Grande do Sul - rua Wolfram Metzler, 600 - Rubem Berta, das 9h às 16h

Domingo (24):