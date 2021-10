Porto Alegre mantém vacinação contra Covid em 44 pontos nesta quarta-feira

A vacinação contra a Covid-19 continua para todos os porto-alegrenses com 12 anos ou mais nesta quarta-feira (20). A aplicação das doses acontece em 44 locais, entre 36 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, Igreja Universal do Reino de Deus e cinco farmácias parceiras.

A segunda dose da Pfizer será aplicada em 36 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e cinco farmácias parceiras. O intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose do imunizante pessoas vacinadas até 24 de agosto.

foi reduzido de dez para oito semanas o intervalo de aplicação das doses Com relação à D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz,. A mudança vale a partir desta quarta-feira (20). Assim, poderão buscar a segunda dose pessoas vacinadas com o imunizante até 25 de agosto.

Para a Coronavac/Butantan, será mantido o intervalo de 28 dias. Quem recebeu a primeira dose até 22 de setembro (Coronavac) já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 60 anos ou mais vacinadas e profissionais de saúde com a segunda dose até 20 de abril, além de imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 22 de setembro.

Para profissionais receberem a terceira dose, é preciso apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante do registro no Conselho de Classe.

Vacinação em Porto Alegre nesta quarta-feira (20):

Primeira dose:

36 unidades de saúde cinco farmácias parceiras , sendo sete delas (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h,, das 9h às 17h

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 13h às 19h

Igreja Universal do Reino de Deus - rua Comendador Manoel Pereira, 190, bairro Centro, das 9h às 16h

Segunda dose da Coronavac:

15 unidades de saúde , sendo quatro delas (Belém Novo, Morro Santana, Ramos e São Carlos), das 8h às 21, e as demais, das 8h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 13h às 19h

Igreja Universal do Reino de Deus, das 9h às 16h

App 156+POA (agendas para a unidade Bananeiras), das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

36 unidades de saúde sendo sete delas (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 13h às 19h

Igreja Universal do Reino de Deus, das 9h às 16h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

36 unidades de saúde cinco farmácias parceiras , sendo sete delas (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 13h às 19h

Igreja Universal do Reino de Deus, das 9h às 16h

Terceira dose de reforço:

36 unidades de saúde cinco farmácias parceiras , sendo seis delas (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Largo Glênio Peres, das 13h às 19h

Igreja Universal do Reino de Deus, das 9h às 16h