Porto Alegre reduz para oito semanas intervalo da 2ª dose da AstraZeneca

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre irá reduzir de dez para oito semanas o intervalo de aplicação das doses da vacina da AstraZeneca contra o novo coronavírus. A mudança vale a partir desta quarta-feira (20).

Com a alteração do intervalo, poderão buscar a segunda dose pessoas vacinadas com o imunizante até 25 de agosto. Os locais e horários de imunização serão divulgados ao longo do desta terça-feira (19).

ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que anunciou a redução do intervalo na sexta-feira passada (15) A medida adotada pela SMS segue orientação do. Com a mudança, a prefeitura estima que mais nove mil pessoas que receberam o imunizante estarão aptas a completar o esquema vacinal.