RS registra 25 mortes por Covid-19 neste sábado

Mais 25 óbitos devido à Covid-19 foram divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste sábado (16). Com isso, o Rio Grande do Sul atingiu o total de 35.176 pessoas falecidas por causa do coronavírus. Foram relatados ainda 1.463 novos casos, alcançando a soma de 1.452.630 ocorrências confirmadas.