Vacinação contra a Covid acontece em 45 pontos de Porto Alegre neste fim de semana

A vacinação contra a Covid-19 continua em Porto Alegre neste fim de semana. A ação deste sábado (16) faz parte do Dia D de Multivacinação, e a Capital terá 45 unidades aplicando o imunizante, das 9h às 17h.

A primeira dose da vacina contra Covid-19 estará disponível para adolescentes a partir de 12 anos. Nestes locais, haverá segunda dose de Coronavac/Butantan, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech para vacinados até 18 de setembro, 7 e 21 de agosto, respectivamente.

A terceira dose será oferecida para idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde vacinados com a segunda aplicação até 16 de abril (seis meses) e imunossuprimidos vacinados com a segunda dose até 18 de setembro (28 dias), independente do fabricante.

A documentação necessária para receber a D1 da vacina contra a Covid-19 é o documento de identidade com CPF. Para D2 e D3, documento de identidade e carteira de vacinação. Para a dose de reforço, imunossuprimidos precisam comprovar a condição de saúde. Já os profissionais de saúde, devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe. Para as demais vacinas, é preciso apresentar documento de identificação e caderneta de vacinação da criança ou do adolescente.

Para facilitar o acesso da população aos locais de imunização, a prefeitura irá fornecer transporte gratuito em 15 linhas circulares, que irão até 19 unidades de saúde. O serviço atenderá as nove regiões da cidade com o maior número de pessoas aptas a se vacinar, registradas no Cadastro Único (CadÚnico) para políticas públicas do governo federal, mas que ainda não estão imunizadas contra a Covid-19.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (9):

45 unidades de saúde, das 9h às 17h (vacinação para maiores de 12 anos)