Rio Grande do Sul tem 12,7 mil contaminados por Covid-19 para cada 100 mil habitantes

O novo coronavírus já infectou 1.451.864 de pessoas em todo o Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira (15), foram confirmados 1.412 novos casos. São 12,7 mil contaminados para cada 100 mil habitantes.

Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), também foram registradas mais 33 mortes em decorrência da Covid-19 nesta sexta, totalizando 35.151 vítimas fatais no Estado. A taxa de recuperados é de 97% (1.409.375 indivíduos), enquanto 7.242 pessoas estão em acompanhamento da doenaç.

Ainda de acordo com o balanço do governo, até agora 110.609 pessoas precisaram de hospitalização por SRAG desde março do ano passado. Nesta sexta, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 60,8%, com minoria dos pacientes internados (450 de um total de 2.006) sendo portadora de Covid-19.