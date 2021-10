Região de Capão da Canoa tem alta de 25% em internações por Covid-19

A região de Capão da Canoa registrou piora nos indicadores do Governo do Rio Grande do Sul para o monitoramento da pandemia de Covid-19. As 23 cidades que compõem a região registraram um aumento de 25% nas internações em leitos de UTI, entre casos suspeitos e confirmados com Coronavírus.

A região também apresenta incidência de 210,3 novos casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana. Essa incidência representa a maior do Estado entre as 21 regiões Covid, sendo o equivalente a três vezes a média estadual. As hospitalizações em leitos clínicos caíram 3,7%. Ou seja, após elevação por duas semanas seguidas, há estabilidade na última semana.

Os dados são da última segunda-feira (11), quando ocorreu a última reunião do Grupo de Trabalho de Saúde (GT Saúde), que divulgou nesta quarta-feira (13) a emissão de um Aviso para a região de Capão da Canoa, que já havia recebido a mesma notificação nas duas últimas semanas. As outras 20 regiões seguem sem Avisos ou Alertas.

O Aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o governo gaúcho gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Segundo os técnicos do GT Saúde, Capão da Canoa apresentou piora em alguns indicadores em relação à semana anterior, como número de casos confirmados e de internados em leitos de UTI por Covid, mas outros índices estabilizaram e até tiveram redução, como número de óbitos e hospitalizados em leitos clínicos. Por isso, concluíram pelo envio de Aviso, e não de sugestão de Alerta para avaliação do Gabinete de Crise.

“O quadro do Estado como um todo é de estabilidade. As projeções apontam a manutenção do número de internados que temos hoje, tanto em leitos clínicos como em UTIs. Temos, portanto, uma situação específica na região de Capão da Canoa que preocupa um pouco mais. Dessa forma, vamos seguir monitorando e acompanhando de perto, com a expectativa de que os números melhorem na próxima semana, mas mantendo a cautela”, afirma o coordenador do GT Saúde, Pedro Zuanazzi, diretor do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

A taxa de mortalidade acumulada na semana foi de 1,26 óbitos por 100 mil habitantes, representando redução de 61,5% frente à semana anterior. Essa taxa de mortalidade recente representa a sétima maior do Estado – sendo que na semana passada estava no topo do ranking.

Compõe a região Covid de Capão da Canoa as cidades de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá.