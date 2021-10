Covid-19: Vacinação em Porto Alegre acontece em duas unidades de saúde no feriado

feriado de Nossa Senhora Aparecida primeira dose segue para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Haverá aplicação nas unidades de saúde Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442) e Rubem Berta (rua Wolfram Metzler, 675), das 9h às 17h. Para receber a D1, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF. A vacinação contra a Covid-19 ocorre em dois locais nesta terça-feira (12),, em Porto Alegre. A imunização com asegue para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Haverá aplicação nas unidades de saúde Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442) e Rubem Berta (rua Wolfram Metzler, 675), das 9h às 17h. Para receber a D1, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose da Pfizer/BioNTech será aplicada nos dois pontos de vacinação. O intervalo das doses da Pfizer é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose pessoas vacinadas até 17 de agosto.

Com relação à D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Coronavac/Butantan, também aplicada nas duas unidades de saúde, segue o intervalo de dez semanas e 28 dias, respectivamente. Assim, quem recebeu a primeira dose até 3 de agosto (AstraZeneca) e 13 de setembro (Coronavac) já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 60 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até 11 de abril e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 14 de setembro.

Profissionais de saúde que receberam a segunda dose até 4 de abril também podem receber a dose de reforço. Para profissionais receberem a terceira dose, é preciso apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante do registro no Conselho de Classe.

Vacinação em Porto Alegre nesta terça-feira (12):

Público em geral - primeira, segunda e terceira dose, das 9h às 17h