Vacina contra a Covid-19 estará disponível em 53 locais de Porto Alegre nesta segunda

A imunização contra a Covid-19 em Porto Alegre prossegue nesta segunda-feira (11) em 53 pontos da cidade. Estarão sendo oferecidas aplicações da primeira, segunda e terceiras doses, de acordo com o calendário vacinal. Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identidade com CPF e, no caso de segunda e terceiras doses, a carteira de vacinação.

A aplicação da primeira dose estará disponível para pessoas com 12 anos ou mais no Shopping João Pessoa, no Largo Glênio Peres, em 16 farmácias parceiras e nas 35 unidades de saúde. Segundas doses da Pfizer, da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e da Coronavac/Butantan também terão locais para aplicação, além da terceira dose de reforço, liberada apenas para pessoas acima de 60 anos vacinadas com a segunda dose até 10 de abril e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 13 de setembro.

Segundo a prefeitura da Capital, a aplicação da segunda dose da Pfizer estará disponível em 35 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e 16 farmácias parceiras. O intervalo de aplicação é de oito semanas, disponível para pessoas vacinadas até 16 de agosto.

Já a segunda dose da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e da Coronavac/Butantan deve observar o intervalo de dez semanas e 28 dias, respectivamente. Assim, quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até 2 de agosto e da Coronavac até 13 de setembro já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Também poderão receber a dose de reforço pessoas com 60 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até 10 de abril, imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 13 de setembro e profissionais de saúde que receberam a segunda dose até 4 de abril, que devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante do registro no Conselho de Classe

Imunossuprimidos devem ainda comprovar a condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Veja onde se vacinar em Porto Alegre nesta segunda:

Primeira dose

Público: pessoas com 12 anos ou mais

pessoas com 12 anos ou mais Onde : 35 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e 16 farmácias parceiras

: 35 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e 16 farmácias parceiras Endereços e horários: confira no link

Segunda dose da Coronavac/Butantan

Público: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias Onde: 14 unidades de saúde, Largo Glênio Peres, Shopping João Pessoa e App 156+POA (agendas para a Unidade Bananeiras)

pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias Endereços e horários: confira no link

Segunda dose da AstraZeneca/Oxford

Público: pessoas que receberam a primeira dose há dez semanas ou mais

pessoas que receberam a primeira dose há dez semanas ou mais Onde: 34 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Largo Glênio Peres

34 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Largo Glênio Peres Endereços e horários: confira no link

Segunda dose da Pfizer/BioNTech

Público: pessoas que receberam a primeira dose há oito semanas ou mais

pessoas que receberam a primeira dose há oito semanas ou mais Onde: 35 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Largo Glênio Peres e 16 farmácias parceiras

35 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Largo Glênio Peres e 16 farmácias parceiras Endereços e horários: confira no link

Terceira dose (reforço)