Ação de vacinação na Lomba do Pinheiro beneficiou 324 pessoas neste domingo

terceiras doses Ao longo deste domingo (10), a ação especial de vacinação promovida pela prefeitura de Porto Alegre no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste da cidade, aplicou 324 doses do imunizante contra a Covid-19. Foram 65 primeiras doses, 212 segundas doses e 47de reforço. A Unidade Móvel de Saúde da Capital esteve estacionada no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA), localizado na Estrada João de Oliveira Remião.

Receberam a primeira dose pessoas de 12 anos ou mais, e segundas doses de Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem havia recebido a primeira aplicação há oito semanas, dez semanas ou 28 dias, respectivamente. Já a terceira dose esteve disponível para idosos com 60 anos ou mais, vacinados com a segunda dose há seis meses, profissionais de saúde vacinados com a segunda dose até 4 de abril e imunossuprimidos de todas as faixas etárias vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias, independente da fabricante.

A ação, que contou com o apoio de voluntários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa) e Uniritter, teve o objetivo de levar a vacinação a pessoas com dificuldade de acesso ao imunizante, ampliando, assim, a cobertura vacinal na Lomba do Pinheiro.