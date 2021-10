A Covid-19 já matou 35 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (8), outras 21 mortes foram registradas, elevando o saldo a 35.017 óbitos no Estado. A marca de 34 mil mortes ocorreu há pouco mais de um mês, em 23 de agosto.

Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta sexta também foram confirmados 1.296 infectados pelo novo coronavírus em solo gaúcho. Com isso, 1.446.846 indivíduos já foram contaminados no Rio Grande do Sul, o que equivale a 12.717 para cada 100 mil habitantes. Dentre os casos confirmados no decorrer dos últimos 19 meses, 38.446 são profissionais da Saúde, 30.009 são imigrantes e 1.893 são pessoas privadas de liberdade.

Desde março de 2020, já ocorreram 110.258 hospitalizações por conta da doença. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs em hospitais gaúchos é de 60,3%, com 1.992 pacientes sendo atendidos em 3.301 leitos. Destes, 456 estão com Covid-19.

Por outro lado, a maioria dos contaminados (1.403.910) conseguiu se recuperar. Nesta sexta, outros 7.823 estão em acompanhamento da doença.