Porto Alegre alcança 70% da população totalmente vacinada contra a Covid-19

Porto Alegre atingiu nesta quarta-feira (6) a marca de 70% da população vacinável com duas doses ou dose única do imunizante contra a Covid-19. Isso significa que 856.480 pessoas estão com o esquema vacinal completo na Capital. Enquanto 1,165 milhão já tem a primeira dose, o que representa 96,2% do total de vacináveis.

O prefeito em exercício Márcio Bins Ely e o secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, acompanharam, nesta quarta, o começo da vacinação na Unidade Básica Santa Marta, no Centro Histórico. “A marca de 70% da população imunizada é muito significativa para a cidade. Os dados mostram a consciência das pessoas sobre a importância da vacina no braço”, destaca Ely.

O secretário da Saúde salienta a importância do compromisso da população em tomar a segunda dose da vacina. “É muito importante que a população siga se vacinando, pois adquire a proteção efetiva, garante que a doença não vai voltar. O complemento com a segunda dose é essencial para a imunização estar completa", afirma Sparta.