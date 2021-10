Com nove óbitos nesta segunda-feira, Rio Grande do Sul se aproxima das 35 mil mortes por Covid-19

O número de óbitos por conta da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de quase 35 mil, desde março do ano passado. Somando as últimas nove vítimas fatais da doença, o Estado contabiliza um total de 34.919 mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), outros 459 casos foram registrados nesta segunda-feira (4), ampliando para 1.441.243 o volume de contaminados desde o início da pandemia.