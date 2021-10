Porto Alegre mantém vacinação e reabastece pontos de imunização com AstraZeneca nesta segunda

Nesta segunda-feira (4) será mantida a vacinação contra a Covid-19 em mais de 40 pontos de Porto Alegre. Podem se vacinar com a primeira dose todas as pessoas com 12 anos ou mais. As Unidades de Saúde e pontos de vacinação estarão sendo reabastecidos com o imunizante da AstraZeneca/Fiocruz. Por isso, não haverá aplicação deste imunizante específico. Esta vacina volta a ser aplicadas nesta terça-feira (5) nos locais a serem divulgados ainda na segunda-feira. A aplicação de todos os demais imunizantes segue normalmente.

Também haverá aplicação de doses no Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (Cibai), na Igreja Pompéia, na rua Dr. Barros Cassal, 220, bairro Floresta, das 9h às 16h, no Largo Glênio Peres (tenda do Sesi), das 12h às 18h, em 35 unidades de saúde e quatro farmácias parceiras.

A primeira dose estará disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade com CPF.

Com relação à segunda dose de Coronavac/Butantan, será mantido o intervalo de 28 dias e dez semanas. Assim, quem recebeu a primeira dose até 6 de setembro já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação. Já o intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose do imunizante pessoas vacinadas até 9 de agosto. A segunda dose da Pfizer será aplicada em 16 farmácias parceiras e 35 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres e Cibai.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 70 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até 3 de abril e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 6 de setembro.

Vacinação em Porto Alegre nesta segunda-feira (3):

Primeira dose:

35 unidades de saúde quatro farmácias parceiras , das 9h às 17h , sendo sete delas (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h, e

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (Cibai), Igreja Pompéia, na rua Dr. Barros Cassal, 220, bairro Floresta, das 9h às 16h

Largo Glênio Peres (tenda do Sesi), das 12h às 18h

Segunda dose da Coronavac:

15 unidades de saúde , sendo quatro delas (Belém Novo, Morro Santana, Ramos e São Carlos), das 8h às 21, e as demais, das 8h às 17h

Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (Cibai), Igreja Pompéia, na rua Dr. Barros Cassal, 220, bairro Floresta, das 9h às 16h

Largo Glênio Peres (tenda do Sesi), das 12h às 18h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

35 unidades de saúde quatro farmácias parceiras , das 9h às 17h , sendo sete delas (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (Cibai), Igreja Pompéia, na rua Dr. Barros Cassal, 220, bairro Floresta, das 9h às 16h

Largo Glênio Peres (tenda do Sesi), das 12h às 18h

Terceira dose de reforço:

36 unidades de saúde quatro farmácias parceiras , sendo seis delas (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos e Tristeza), das 8h às 21h, e as demais, das 8h às 17h, e, das 9h às 17h

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (Cibai), Igreja Pompéia, na rua Dr. Barros Cassal, 220, bairro Floresta, das 9h às 16h

Largo Glênio Peres (tenda do Sesi), das 12h às 18h