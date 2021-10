RS recebe 321,1 mil novas doses de vacina nesta segunda-feira

O Rio Grande do Sul irá receber nesta segunda-feira (4), 321.110 novas doses de vacinas contra o novo coronavírus. Os imunizantes irão chegar em dois voos, pela manhã e à tarde.

Com as remessas, o Estado irá ultrapassar a marca de 17 milhões de doses recebidas pelo Ministério da Saúde desde que a vacinação contra a Covid-19 teve início, em meados de janeiro deste ano.

O primeiro voo deve chegar ao RS às 11h40min, trazendo a bordo um lote de 155.610 vacinas da Pfizer. O segundo voo tem chega prevista para as 17h55min, trazendo 165.500 doses do imunizante da AstraZeneca.

Com as duas remessas que irão chegar nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) terá recebido um total de 17.089.036 doses das quatro vacinas disponíveis no Brasil contra a doença (Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen). Até este domingo, 14.106.095 doses já foram aplicadas no Rio Grande do Sul, somando a primeira, a segunda, a terceira e a dose única.