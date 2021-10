Porto Alegre vacina acima de 12 anos na Restinga neste domingo

Porto Alegre vai concentrar a vacinação contra a Covid-19 neste domingo (3) na Zona Sul. A imunização de quem tem mais de 12 anos vai ser em cinco pontos no bairro Restinga e em horários diferenciados, segundo a Secretaria da Saúde.

Até as 13h, a aplicação das doses será na Esplanada da Restinga. Equipes volantes estarão nas escolas Santa Catarina da Restinga e José do Patrocínio também até o começo da tarde.

Nos locais, também haverá aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca, Coronavac/Butantan e Pfizer para quem tomou a primeira há mais de dez semanas, 28 dias ou oito semanas, respectivamente. Também será aplicada a dose de reforço em pessoas com 70 anos ou mais vacinados com a segunda aplicação há mais de seis meses e pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão, com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias.

Veja dos locais de vacinação da Covid-19 neste domingo: