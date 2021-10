RS supera 50% da população com esquema vacinal completo

O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de metade da população residente com aplicação do esquema vacinal completo contra a Covid-19. Segundo o painel da Secretaria Estadual da Saúde, a taxa chega a 50,6% até a tarde deste domingo (3). Já a população vacinável, que segue as regras definidas pelo programa nacional, é de 64,7%.

Receberam as duas doses até agora 5,4 milhões de pessoas que estão na população vacinável, hoje a partir de 12 anos. Outras 301,5 mil receberam a vacina da Janssen, que é de dose única. Com isso, são 5,7 milhões com esquema completo. A primeira dose foi recebida por 8,3 milhões de residentes.

Também agora está sendo aplicada a chamada dose de reforço, para idosos e profissionais de saúde. Pouco mais de 91 mil pessoas já tiveram a aplicação.

Em Porto Alegre, 843,2 mil pessoas completaram o esquema vacinal até agora, ou quase 70% da população alvo. Foram 800 mil com duas doses e 44 mil com dose única. Já quase 19 mil fizeram a terceira dose. São 1,16 milhão com primeira dose e dose única. Quase 2 milhões de vacinas foram ministradas. A estimativa de população vacinável é de 1,2 milhão de pessoas.

O Estado, segundo o painel do vacinômetro, recebeu 16.767.926 de doses e distribuiu 16.065.407 unidades aos 497 municípios.

Já em relação à pandemia, o Rio Grande do Sul atingiu 1.440.854 pessoas com Covid-19 desde março de 2020. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 474 novos casos foram confirmados desse sábado (2) até a manhã deste domingo. A incidência é de 12.664,4 a cada cem mil habitantes.

O número de óbitos chega a 34.911 vidas. Foram mais seis casos neste domingo.