Brasil registra 492 mortes por Covid em 24h nesta sexta; total é de 597.292

O Brasil registrou nesta sexta-feira (1) 492 mortes por Covid-19, elevando para 597.292 o total de vítimas da doença. Nas últimas 24 horas, foram notificados ainda 17.984 casos do coronavírus. Com isso, o número de diagnósticos positivos agora é de 21.443.761. A média móvel de óbitos por Covid é de 513. O indicador tem o objetivo de eliminar distorções entre dias úteis e fim de semana. A contagem é do Consórcio de Imprensa.